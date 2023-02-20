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Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу к 24 февраля

Максим Крюков
22:38 20.02.2023
Глава внешнеполитической службы Евросоюза также сообщил о планах Совета ЕС направить в Молдавию миссию в рамках своей общей политики безопасности и обороны.
Боррель заявил, что десятый пакет антироссийских санкций ЕС вступит в силу к 24 февраля
© Фото: Zheng Huansong, XinHua, Global Look Press
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Десятый пакет санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации вступит в силу к 24 февраля, несмотря на препятствия в его обсуждении. Об этом по итогам заседания Совета ЕС заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кроме того, глава внешнеполитической службы Союза отметил, что Совет ЕС изучает возможность направления в Молдавию миссии в рамках своей общей политики безопасности и обороны.

«Молдавия высказывает четкое желание принять нашу миссию в рамках нашей общей политики по безопасности и обороне. Мы изучаем возможность отправки такой миссии в Молдавию, которая должна поддержать нашего кандидата (на вступление в Евросоюз - прим. ред.) и повысить его устойчивость к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям», - передает его слова ТАСС.

Также Боррель сообщил, что страны-участницы Европейского союза рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Иран. Что касается Украины, то на заседании, которое планируется 7-8 марта, по словам политика, будут предоставлены предложения об ускорении поставок вооружения киевскому режиму.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в новом пакете санкций Евросоюза можно ожидать ограничений в отношении нескольких российских банков, таких как «Тинькофф банк», Альфа-банк и Росбанк, а также Фонда национального благосостояния. Уточняется, что ЕС обсуждает возможность «заставить» банки РФ предоставлять информацию об активах Центробанка.

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