США выделит Киеву новый пакет военной помощи на $460 миллионов с радарами воздушного наблюдения

Блинкен также объявил о предоставлении Украине дополнительных $10 миллионов на восстановление энергосистемы.

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Официальный Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 миллионов. В объявленный пакет военной помощи Киеву войдут снаряды для РСЗО HIMARS американского производства, а также противотанковые системы, примерно 2 тысячи бронебойных ракет и четыре боевые машины Bradley. Об этом сообщает старший корреспондент Bloomberg в Белом доме.

Уточняется, что помощь направлена на удовлетворение критически важных потребностей Украины в сфере обороны. В частности, в новый пакет будут включены радары воздушного наблюдения.

Ранее Зеленский обсудил с Байденом поставки дальнобойного вооружения. Однако американский лидер не стал публично заявлять о готовности США поставлять Украине ракеты большей дальности.

Напомним, в ходе своего необъявленного визита в Киев 20 февраля, президент США Джо Байден рассказал о запланированном пакете помощи Украине, сумма которого изначально составляла $500 миллионов. Американский лидер также пообещал направить киевскому режиму вместе с союзниками около 700 танков и 1 000 бронемашин.