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В Кремле заявили, что на послании Путина будут присутствовать участники СВО

Андрей Аркадьев
12:25 20.02.2023
Также послание посетят депутаты и сенаторы, но иностранных журналистов приглашать не будут, добавил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что на послании Путина будут присутствовать участники СВО
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Участники специальной военной операции (СВО) будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, также его посетят депутаты и сенаторы, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

«Самое большое количество приглашенных - это депутаты и сенаторы, и будут там участники СВО», - сказал представитель Кремля.

При этом иностранных журналистов на послание приглашать не будут, добавил пресс-секретарь.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию уже во вторник, 21 февраля. Мероприятие состоится в Гостином Дворе в Москве. Тематикой послания станут СВО, экономика и социальная сфера.

Ранее Песков отмечал, что теме спецоперации будет посвящена существенная часть обращения, с которым выступит Путин. По словам представителя Кремля, послание является одним из главных событий года. Пресс-секретарь выразил уверенность, что все ждут от президента оценки происходящего вокруг проводимой ВС РФ спецоперации, а также ситуации в мире.

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