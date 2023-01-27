Танковый капкан: как Европа оказалась вовлеченной в конфликт на Украине

Принимая решения о все новых поставках смертоносных вооружений в зону украинского конфликта, европейские лидеры игнорируют интересы собственного населения, которое выступает против эскалации и призывает к миру.

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Вовлеченность Запада в конфликт на Украине набирает обороты ежедневно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обещанные поставки тяжелого вооружения Киеву, по его словам, это только подтверждают. Вслед за Германией, которая поддалась давлению США и пообещала отправить роту «Леопардов» из запасов бундесвера, о планах поделиться таким оружием с киевским режимом заявили еще несколько европейских стран.

Как бы на Западе ни пытались уверять, что не воюют против России, действия европейских политиков и их коллег в США говорят об обратном. Там решили нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил накануне российский МИД, а красных линий больше не осталось. Бесперспективность поставок на Украину западных танков признает и французская газета Figaro.

«Западные лица, принимающие решения, хотят поддерживать Украину до вывода российских войск, избегая при этом "эскалации" с Москвой. Но они пошли по спирали, пообещав сначала "оборонительное" вооружение, затем системы ПВО, мобильные орудия, бронетранспортеры, а теперь и тяжелые танки - и все это без продуманного плана битвы, но под неослабевающим давлением Владимира Зеленского. Наступит день, когда Киев заявит, что удары должны быть нанесены по России», - пишет издание.

При этом, заявления европейских политиков порой противоречат друг другу. Как иначе объяснить слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, что объявляя о поставках танков, он не хочет эскалации конфликта с Россией. Наивно рассчитывать, что это не вызовет ответной реакции со стороны Москвы, а следовательно и еще больших жертв среди военнослужащих и мирного населения.

«Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает альянс и упомянутые столицы воспринимается, как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», - предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Но европейцам все труднее договариваться друг с другом. Скепсис в отношении поставок того или иного типа оружия там воспринимают, как саботаж решений коллективного Запада. Красноречивее всего накануне это сформулировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«Самая важная и решающая составляющая: мы должны делать это вместе, а не играть в игру "найди виновного в Европе". Мы сражаемся против России, а не друг против друга», - заявила Бербок.

В Германии, где до сих пор сильно коллективное чувство вины за преступления нацизма, недоумевают, как их собственное правительство может вновь отправить против российских солдат танки. Чем это в итоге закончилось - там до сих пор хорошо помнят.

Сегодня исполнился ровно год, как теперь уже бывший посол США Джон Салливан передал замглавы российского МИД Александру Грушко письменный ответ по предложенным Москвой гарантиям безопасности, в котором по сути их проигнорировал. В представленной в октябре прошлого года Стратегии безопасности США одной из главных целей провозглашается сдерживание России.

«Ход проведения специальной военной операции на Украине показывает, что США и НАТО намерены и дальше прилагать усилия на затягивание этого военного конфликта и стали его участниками. В то же время необходимо понимать, что даже с окончанием горячей фазы конфликта на Украине англосаксонский мир не прекратит прокси-войну против России и ее союзников», - отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

У США есть все средства принудить Украину к переговорам с Россией. Достаточно прекратить поставки вооружений. Но делать это Вашингтону экономически нецелесообразно. Только в прошлом году прибыль американских военных компаний выросла почти в полтора раза - до $52 млрд. К тому же, взяв курс на сдерживание России, США по сути устраняют и своего основного конкурента - в лице промышленно развитых стран Старого Света.

«Что касается Германии, давшей согласие на передачу танков "Леопард". Вместо них приедут "Абрамсы". Немецкий ВПК получил большой удар под дых, от которого никогда не оправится», - предположил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

При этом спираль противостояния с Россией с каждым новым витком закручивается все туже. Уже давно стало закономерностью, что чем больше в Европе отрицают поставки все более смертоносных систем вооружений, тем ближе день, когда о них будет объявлено. Вот и сегодня - вслед за сообщением Белого дома о передаче Украине американских танков - газета Politico пишет, что страны Запада уже обсуждают поставки на Украину истребителей. И некоторые не скрывают, что считают этот вопрос уже давно решенным.