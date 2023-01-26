В ООН заявили, что поставка танков Украине не является движением в верном направлении

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В Организации Объединенных Наций хотят установления мира на Украине. Однако происходящее сейчас не является движением в верном направлении. Об этом заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение западных стан поставить Киеву танки.

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, - это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», - сказал Дюжаррик.

Напомним, накануне стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине 31 танк Abrams, а Германия отправит 14 танков Leopard 2. Также ФРГ разрешила другим странам реэкспорт своих танков. Ожидается, что Киев получит десятки танков различных моделей от стран Запада.

По мнению экспертов, поставки бронетехники не помогут Украине. Так, например, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что западные танки не принесут Киеву превосходства.

По его словам, у России в разы больше машин. Более того, отечественные танки без проблем могут противостоять Abrams, Challenger и Leopard.