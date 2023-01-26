Politico: страны Запада обсуждают передачу истребителей Украине

Поставки авиации западные страны могут обсудить в феврале на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии.

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Страны Запада уже ведут обсуждение поставок истребителей на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных военных чиновников и дипломатов.

По словам собеседников агентства, многие европейские правительства уже не считают тему поставки самолетов запретной, однако опасения из-за эскалации конфликта остаются высокими.

Официальный Вашингтон, как утверждает издание, признает возможную передачу истребителей красной линией, однако в дискуссии с Киевом допускает, что она может сдвинуться, как это было с РСЗО HIMARS и танками.

Предполагается, что поставки самолетов могут обсудить уже в феврале на очередной встрече на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Уточняется, что готовность предоставить истребители F-16 выразили в Нидерландах, Словакия в случае надобности согласилась передать советские МиГ-29. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц поставки самолетов исключил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом попросил предоставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты.