МИД РФ заявил, что рассуждения о красных линиях на Украине остались в прошлом

Накануне первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад пересек «еще не все красные линии» в конфликте на Украине.

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Официальный Вашингтон стремится нанести Москве стратегическое поражение на Украине, поэтому все рассуждения о красных линиях остались в прошлом. В этом уверены в российском министерстве иностранных дел.

«Идет гибридная война против нашей страны, о чем буквально недавно подробно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Рассуждения о красных линиях остались в прошлом. США недвусмысленно заявили о стремлении нанести России стратегическое поражение. Не замечать реальность невозможно», - заявили ТАСС в дипведомстве.

Накануне первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что страны коллективного Запада еще не перешли «самые» красные линии в конфликте на Украине.

В минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война западных стран против России перестала быть гибридной. По мнению главы российской дипломатии, она почти настоящая.