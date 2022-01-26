В МИД РФ рассказали о передаче ответа США на предложения по безопасности

Министерство иностранных дел РФ получило от посла США в Москве Джона Салливана письменный ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, замглавы российского МИД Александр Грушко принял дипломата в столице по его просьбе.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что дипломат приехал в МИД России. Автомобиль Салливана подъехал к зданию внешнеполитического ведомства около 19:30 по московскому времени. Впоследствии дипломат покинул министерство. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

Напомним, что 21 января состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров США дали согласие предоставить РФ письменные ответы, которых она ждет