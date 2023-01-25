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Песков: заявления Киева о возможных ударах по Москве и Екатеринбургу подтверждают правильность действий РФ

Анна Касаткина
12:49 25.01.2023
В Кремле напомнили о причастности киевского режима к организации терактов на территории России.
Песков: заявления Киева о возможных ударах по Москве и Екатеринбургу подтверждают правильность действий РФ
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киевский режим не гнушается ничем, в том числе организацией террористических актов, что подтверждает правильность решения Москвы оградить себя от такой опасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил о том, что киевский режим причастен к организации террористических актов, в том числе к подрыву автомобиля журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье.

«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности», - сказал он.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «изнеженные, ленивые» города России, такие как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, будут «подвержены ударам».

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