В Кремле заявили, что вовлеченность Запада в конфликт на Украине растет

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Поставки вооружений Украине свидетельствуют об их прямой вовлеченности в конфликт, которая только возрастает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, высказывания о том, что поставки Киеву различных систем вооружения, включая танки, не означают вовлеченности западных стран или НАТО в боевые действия, постоянно звучат из европейских столиц и Вашингтона.

«Мы с этим категорически не согласны... Все, что делает и альянс, упомянутый мною, и столица, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт, мы видим, что она растет», - сказал Песков.

В среду стало известно, что США передадут Киеву 31 танк Abrams, а Германия отправит 14 танков Leopard 2. В ФРГ также разрешили другим странам реэкспорт своих танков. Ожидается, что Киев получит десятки танков различных моделей от стран Запада.