В стране и мире В Кремле объяснили, почему указ президента о частичной мобилизации продолжает действовать Тимур Шерзад Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что указ действует потому, что, кроме призыва граждан, он включает в себя и другие мероприятия. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Кремле разъяснили, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать, несмотря на завершение объявленного ранее призыва. «Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения ВС РФ поставленных задач . Минобороны рапортовало, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен. Кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает в себя и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач Вооруженными силами, это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и так далее. В этой части это продолжает работать», - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Экспертное мнение и аналитика