Шойгу: в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев

Вместе с добровольцами в войска также направлены более 1 300 представителей исполнительной власти и свыше 27 тысяч предпринимателей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе своего доклада Верховному главнокомандующему о результатах проведенной в стране частичной мобилизации назвал число обратившихся в военкоматы добровольцев.

«13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», - доложил Шойгу.

Глава МО РФ также отметил, что вместе с ними в войска направлены более 1 300 представителей исполнительной власти и свыше 27 тысяч предпринимателей.

В ходе доклада Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации в России. Глава оборонного ведомства отметил, что поставленные главой государства задачи успешно выполнены.