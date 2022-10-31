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В МО РФ объявили о завершении мероприятий частичной мобилизации

17:23 31.10.2022
Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, прекращаются подготовка и вручение повесток.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России объявили прекращение призыва граждан на военную службу из запаса. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных сил России направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября сего года доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», - заявил Конашенков. 

Игорь Конашенков уточнил, что подготовка и вручение повесток прекращаются

Он добавил, что участки и штабы оповещения, пункты сбора военкоматов, а также другие здания и сооружения, использовавшиеся в рамках мероприятий частичной мобилизации, будут высвобождены для использования по прежнему назначению. 

Кроме этого, личный состав военкоматов с сегодняшнего дня вернется к выполнению своих обязанностей в штатном режиме. 

Официальный представитель Минобороны России добавил, что в последующем военкоматы будут комплектовать войска только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее публиковались кадры, как морпехи тренируют мобилизованных на полигонах Заполярья.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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