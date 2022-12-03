В Кремле заявили, что мобилизация завершена, никаких новых данных на этот счет нет

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Никакой новой информации о мобилизации в России нет, она завершена. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», - приводит его слова РИА Новости.

Также представитель Кремля сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин со временем посетит Донбасс. Песков отметил, что обязательно произойдет, так как это регион России.

Ранее в Министерстве обороны России объявили о завершении мероприятий частичной мобилизации. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что подготовка и вручение повесток прекращаются. Он добавил, что в последующем военкоматы будут комплектовать войска только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.