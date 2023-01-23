В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Украиной

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, условия для переговоров отсутствуют как де-факто, так и де-юре.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет никаких условий для переговоров с Украиной.

«Никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре», - сказал Песков журналистам.

Также представитель Кремля отметил, что призыв по мобилизации остановлен. Однако кроме призыва частичная мобилизация включает и другие мероприятия. По словам Пескова, данные мероприятия нужны для решения военных задач. Конкретные примеры пресс-секретарь раскрывать не стал.

Напомним, 31 октября в Минобороны России сообщили о прекращении вручения повесток и завершении мероприятий частичной мобилизации. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в частичной мобилизации поставлена точка. Песков заверил, что отдельный президентский указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен.