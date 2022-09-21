Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России

Указ о частичной мобилизации уже подписан и вступает в силу со среды, 21 сентября.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России.

«Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - отметил российский лидер.

По словам Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку. Указ о частичной мобилизации уже подписан, подчеркнул президент России. Мобилизационные мероприятия начинаются с сегодняшнего дня, 21 сентября.

Ранее Владимир Путин во время обращения к нации заявил, что сегодняшней целью Запада является разобщить и уничтожить Россию. По словам российского президента, Украина стала антироссийским плацдармом.