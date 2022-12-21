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Шойгу заявил, что частичная мобилизация позволила активизировать боевые действия

15:26 21.12.2022
Шойгу заявил, что частичная мобилизация позволила активизировать боевые действия
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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