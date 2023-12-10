Добрый гость, которого ждали: как визит Путина на Ближний Восток показал крах однополярного мира

На Западе Россию пытаются выставить страной-изгоем. Но визиты Путина и прием совершенно четко дают понять, как обстоят дела на самом деле.

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Визит Владимира Путина на арабский Восток уже назвали символичным. Символов и знаков в этой поездке было очень много. Главный из них - борт номер один президента России, на протяжении всего пути от Москвы до Абу-Даби, сопровождали российские истребители Су-35С в полном вооружении - пять тысяч километров без дозаправки, на одном баке. Перед посадкой еще и филигранный «ромб» в небе, когда машины идут на расстоянии полутора метров друг от друга. И, впервые в истории аравийского полуострова, боевые самолеты другого государства приземлялись на арабской земле. Символ принципиально другого уровня взаимоотношений не только с президентом, но и со страной.

И встреча почетным караулом на арабских скакунах и племенных верблюдах - это символ, и истребители, рисующие в небе российский флаг - тоже символ, и салют из старинных артиллерийских орудий, и покачивание саблями наголо под национальную музыку, исполняемую на дудках и барабанах. Ну, а дубайский регистрационный номер на президентском «Аурусе» - это, и вовсе, знак того, что приехал «свой» человек.

Встречал президента России министр иностранных дел Арабских Эмиратов Шейх Абдалла бен Заид аль Нахайян, сын основателя страны. Затем, после парадного проезда по Абу-Даби, в президентском дворце Каср аль-Ватан, специально подготовленном к встрече высокого гостя - переговоры на высшем уровне.

Тем же вечером Владимир Путин отправился в столицу Саудовской Аравии - Эр-Рияд на встречу с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. И опять королевский прием и, ставшее уже знаменитым размашистое дружеское рукопожатие. Судя по смеху, короткому обмену фразами и улыбкам - именно дружеское. Добрый гость, которого ждали.

Западные информационные агентства тут же начали сравнивать уровень приема президента России с тем, как арабские государства принимали западных лидеров. Вспомнили и обескураженного президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которого в Катаре на прошлой неделе никто не встретил. Он полчаса простоял в проеме люка самолета, как никому не нужная побитая собака, пока не появился министр иностранных дел.

«Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным - даже жена оставила его. Все другие пассажиры после приземления в Дохе уже вышли из самолета. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа», - пишет издание Stem.

Вспомнили и Энтони Блинкена в бронежилете в Ираке. И как тот всю ночь просидел в Эр-Рияде в приемной Мухаммеда Бин Сальмана в ожидании аудиенции с принцем. И как министр иностранных дел Турции Хакан Фидан уклонился от дружеских американских объятий Блинкена и поцелуев - ограничив его сдержанным рукопожатием.

Но больше всего королевский прием Путина в Арабских Эмиратах, а затем и в Эр-Рияде, взбесил англичан.

«Три месяца английские дипломаты согласовывали визит наследного принца Саудовской Аравии в Лондон. Была обозначена и дата - 3 декабря. Но в самый последний момент планы Мухаммеда бен Салмана изменились, и он отказался от поездки в Великобританию. Вместо этого наследный принц с восточным гостеприимством встретил на своей земле президента России», - пишет Financial Times.

Как следствие, у британского истеблишмента тут же возник вопрос - насколько прочны отношения Лондона с Эр-Риядом? И почему вместо встречи с Риши Сунаком Бен Салман предпочел общаться с Владимиром Путиным? Ведь Саудовская Аравия была надежным союзником США и Великобритании. Ответ, на самом деле, лежит на поверхности - мир действительно перестает быть однополярным. На Западе Россию пытаются выставить страной-изгоем. Но визиты Путина и прием совершенно четко дают понять, как обстоят дела на самом деле.

«На самом деле, дипломатические приемы на большом уровне, государственные, особенно, когда речь идет о президентах или высшем руководстве страны, каждый элемент, кто встречает, как встречают, имеет очень большое значение. И страны негласно посылают сигналы. Это, фактически, такая система обмена информацией, на сколько мы рады вам и как будут проходить мероприятия. Так вот Объединенные Арабские Эмираты, встречая нашего Президента, превысили нормативы, которые есть, ….я думаю, что просто в несколько раз», - рассказал член Совета Федерации Федерального Собрания Франц Клинцевич.

Раздражение и бессильный гнев Запада - это прежде всего крушение иллюзий. Украинский план провалился, санкции не работают, лучшие в мире танки и бронемашины горят и тонут в грязи. Но больше всего Запад боится, что в результате его лопнувших амбиций начнется пересмотр рынка. Рынка вооружений и энергетического.

Решение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, о котором шла речь во время визита президента России в Эмираты и в Эр-Рияд, ставят Запад в крайне сложное положение - надежды сыграть на понижение рассыпаются. Ну, и третье - с января будущего года Эмираты и Саудовская Аравия присоединяются к БРИКС, где им никто не собирается диктовать условия - БРИКС это равноправное содружество… Именно поэтому столь теплый, как сам Запад его называет - «королевский» прием президента России и в Дубае, и в Эр-Рияде так раздражает Европу и Америку.

«Могущество американцев основывается на долларе, который они могут бесконтрольно печатать. Но им нужно, чтобы он опирался на какую то крепкую единицу, которая будет его обеспечивать. Этим всегда был нефтедоллар и страны Персидского залива. Нефтяные монархии обеспечивали ему эту возможность. Сейчас, когда все отвернулись от Америки, а этот процесс будет продолжаться и углубляться, переход на торговлю в юанях, рублях и других национальных валютах - это очень серьезный удар по американцам», - рассказал Клинцевич.

Ну а больше всего об уже сложившихся и будущих взаимоотношениях России и арабского мира, на самом деле, сказал итоговый документ, который в пятницу вечером опубликовал кабинет наследного принца Королевства Саудовская Аравия.

«Его Королевское Высочество Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд, Наследный принц и Председатель Совета министров, принял Его Превосходительство Президента Российской Федерации Владимира Путина во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде. Его Высочество и Его Превосходительство провели официальную сессию переговоров, в ходе которой были рассмотрены исторические и стратегические отношения между двумя дружественными странами, а также пути их развития во всех сферах», - говорится в документе.

Московская соборная мечеть, расположенная в центре Москвы - один из символов единения людей разного вероисповедания в России. Русский православный храм в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах, где с рабочим визитом побывал Президент России Владимир Путин - тоже символ единения людей. Именно за это единение и уважение к людям иной веры на арабской земле президент России и благодарил президента ОАЭ во время этой, тоже символичной, встречи.