Небо над Абу-Даби окрасили в цвета российского флага во время визита Путина

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Семерка самолетов Объединенных Арабских Эмиратов пролетела над столицей Абу-Даби, встречая российским триколором прибывшего в страну президента России Владимира Путина.

Путин прибыл в ОАЭ с рабочим визитом. На повестке дня у президента назначена дипломатическая встреча в расширенном составе с представителями Арабских Эмиратов, а также встреча тет-а-тет с главой государства Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Помимо визита в ОАЭ, Путин сегодня проведет встречу с представителями Саудовской Аравии. Темами встреч с обеими странами Ближнего Востока названы углубление двусторонних отношений, обсуждение урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и вопрос присоединения стран к БРИКС в 2024 году.