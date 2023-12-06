Путин прибыл в столицу ОАЭ с рабочим визитом

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет рабочую встречу со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Сообщается, что в Абу-Даби пройдут переговоры России и ОАЭ в расширенном составе, а также беседа тет-а-тет глав государств. Темой встречи станет обсуждение развития двусторонних отношений, регулирование конфликта на Ближнем Востоке.

После встречи в ОАЭ Владимир Путин отправится в Саудовскую Аравию, в которой у него также запланирована встреча на этот день. С обеими странами будут проведены переговоры касательно их присоединения к БРИКС в 2024 году, когда в организации будет председательствовать Россия.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором назвало визит Путина в ОАЭ знаком провала политики Вашингтона по изоляции Москвы от мира. Издание отметило, что запланированные встречи говорят об укреплении связей Путина с лидерами государств Персидского залива.