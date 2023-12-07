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Востоковед Садыгзаде сравнил, как принимают Путина и западников на Ближнем Востоке

Алексей Курильченко
14:30 07.12.2023
По словам эксперта, то, как лидеры ближневосточных стран принимают высоких гостей, многое говорит о политике в их отношении.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Тот размах, с которым лидеры Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии принимали президента России Владимира Путина, многое говорит о стремлении этих стран наладить дружеские отношения с нашей страной. В то же время визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и президента ФРГ Франка Штайнмайера показывают, что они не являются желанными гостями на Ближнем Востоке - обоим пришлось долго ждать принимающую делегацию, стоя на трапе самолета в одиночестве. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал президент Российской ближневосточной ассоциации, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде.

«Я сам родом с Востока. Говорят, что гость - это корона на нашей голове, и очень важно, как мы этого гостя встретим. Поэтому такая ситуация. Тот же Энтони Блинкен хотел увидеться ночью с принцем Мухаммедом Салманом - его заставили подождать до утра. Если его заставляют ждать - то значит, что он не совсем желанный гость. Но традиции заставляют все-таки принимать этого гостя. Это не случайности - особенно в политике. Это определенный символизм, определенный посыл - коллеги, хотите с нами хорошо общаться, то давайте вы будете нормально к нам относиться, а не как к второсортным людям, отсталым странам. Давайте будем как партнеры, а не продавливать свои интересы. Россия как раз это и показывает - в отличие от западных стран», - рассказал Садыгзаде.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 декабря посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Визит в Абу-Даби отметился грандиозным авиашоу, в ходе которого группа эмиратских самолетов нарисовала в небе российский триколор. Встреча в Эр-Рияде также была масштабной, а лидеры двух стран радостно приветствовали друг друга фирменным рукопожатием.

Полное интервью с президентом Российской ближневосточной ассоциации Мурадом Садыгзаде смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

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