Путин и наследный принц Саудовской Аравии повторили свое эффектное приветствие

Такое эффектное рукопожатие лидеров двух стран уже не первый год пользуется популярностью в интернете.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь эффектно поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в Эр-Рияде.

Рукопожатия лидеров двух стран уже не первый год популярны в Сети. В частности, в 2018 году во время саммита G20 Владимир Путин также эффектно с большого размаха пожал руку лидеру Саудовской Аравии в зале пленарного заседания.

Напомним, что российский лидер прибыл в королевский дворец «Аль-Ямама» в Эр-Рияде на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Встреча глав России и Саудовской Аравии проходит в расширенном формате при участии делегаций двух стран. Владимир Путин сообщил, что следующая встреча должна пройти в Москве.