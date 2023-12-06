Истребители Су-35С сопровождали борт Путина весь полет в Абу-Даби

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Истребители Су-35С шли рядом с самолетом Владимира Путина на протяжении всего полета из России в Абу-Даби. Об особых мерах безопасности сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что для сопровождения борта №1 российская сторона получила специальные разрешения от тех стран, над которыми проходил полет.

Борт, на котором находился российский лидер, сопровождали четыре Су-35С, которые несли штатное вооружение различного класса. Пресс-секретарь уточнил, что истребители, обеспечившие безопасный перелет, взлетели с российского аэродрома, а управляли самолетами летчики первого класса.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ.