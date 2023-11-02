ВС РФ уничтожили немецкий Leopard на Запорожском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения танка Leopard немецкого производства, стоящего на вооружении украинских националистов, на Запорожском направлении.

Российские операторы FPV-дронов точным ударом уничтожили бронемашину, которая пыталась атаковать позиции Вооруженных сил РФ на данном направлении.

На опубликованном видео видно, как БПЛА следит за проезжающим по дороге танком противника, дает ему проехать вперед, после чего поражает заднюю часть башни.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили об уничтожении на Запорожском направлении двух украинских танков Leopard, поставленных Киеву странами НАТО. По данным ведомства, в ходе неудачных атак на данном направлении противник также потерял четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и до 85 боевиков.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.