Курс на справедливость: как прошел визит Шойгу на Сяншаньский форум по безопасности

По словам главы оборонного ведомства России, переговоры с Западом невозможны, пока оппоненты не пересмотрят свой курс на «стратегическое поражение» нашей страны. При этом эскалация конфликта со стороны Запада грозит прямым столкновением ядерных держав.

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10-й Сяншаньский форум стал одним из крупнейших мероприятий для диалога в области мировой архитектуры безопасности. В этом году российскую делегацию возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу. В пекинском международном конференц-центре его встречает заместитель председателя военного совета КНР генерал полковник Чжан Юся. Первый разговор получается неформальным и по уже сложившейся между нашими странами традиции - дружеским.

По улыбкам и теплым рукопожатиям понятно - Чжан Юся поддерживает постоянные контакты не только с Сергеем Шойгу, но и со всем военным руководством России. Партнерство наших стран - и для Москвы, и для Пекина - вопрос приоритетный, так что время на разговор всегда найдется - несмотря на насыщенный график форума. В большом зале конференц-центра не протолкнуться. Особый интерес вызывает присутствие блока недружественных стран во главе с представителями Пентагона.

Свою речь Сергей Шойгу начинает с благодарности китайской стороне за гостеприимство и приглашение. Министр подчеркивает - Москва и Пекин задают новый тон международного сотрудничества, основанный на независимости и взаимоуважении.

«Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится», - заявил Шойгу.

Во время своего обращения Сергей Шойгу отметил особую роль работы Москвы и Пекина в развитии многополярного мироустройства. В частности, упомянул о недавно завершившемся здесь форуме «Один пояс - один путь».

«Он (форум - Прим. ред.) наглядно показал, что все больше стран выступает за справедливое, устойчивое многополярное мироустройство, основанное на культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном сотрудничестве и выверенном балансе интересов членов мирового сообщества. Мы наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни», - заявил Шойгу.

Значительная часть доклада министра обороны России посвящена причинам дестабилизации ситуации в мире. При этом Сергей Шойгу открыто указывает на тех, кто расшатывает хрупкое равновесие, в угоду собственным амбициям.

«Соединенные Штаты Америки, полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование... Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне», - заявил Шойгу.

«Тараном» в этой войне Белый Дом выбрал Украину. При этом эскалацию конфликта Запад продолжает искусственно поддерживать, финансируя и снабжая украинскую сторону. Тем самым Вашингтон создает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями, отмечает Шойгу.

Однако планы стратегического поражения России провалились. О чем свидетельствуют успехи российской армии в зоне проведения специальной военной операции.

«Только с 4 июня - то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления - Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов. Российские Вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины, обеспечивать безопасность мирных жителей», - заявил Шойгу.

Министр обороны отметил и дестабилизационный характер поведения США в Азиатско-тихоокеанском регионе и наращивании здесь силового потенциала НАТО. Пентагон уже активно применяет в АТР полученный на Украине опыт в сфере разработки биологического оружия.

«Набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея. Хотелось бы особо подчеркнуть, что подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс"», - заявил Шойгу.

В противовес доказавшей свою эффективность организации стран Азиатско-тихоокеанского региона, Вашингтон пытается создавать в регионе все новые блоки по прототипу НАТО - такие как «Квад» и АУКУС. Диалог становится все сложнее, и, что самое страшное - в этих закрытых блоках идет работа по развитию ядерного вооружения. Россия, естественно, вынуждена адаптироваться к ситуации. При этом обвинять в нагнетании обстановки Запад продолжает исключительно Россию.

«Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения... Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет», - заявил Шойгу.

Сергей Шойгу напомнил, что Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности. Но диалог должен быть честным и равноправным.

«Без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение стратегического поражения России, переговоры вряд ли возможны. Вместе с тем, на случай создания необходимых условий, сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах», - заявил Шойгу.

После выступления на форуме Сергей Шойгу отправился в центральный военный совет КНР, где со всеми военными почестями, положенными по настоящему высокому гостю, его уже официально встретил заместитель председателя военного совета КНР генерал полковник Чжан Юся.

Уже в дружеской атмосфере Сергей Шойгу и Чжан Юся обсудили развитие дальнейших двусторонних отношений в сфере обороны. При этом министр обороны России подчеркнул усилия лидеров наших стран в построении многополярного мира.

«Особую роль в этом играют доверительные контакты наших лидеров в текущем году - они провели две очные встречи. В марте успешно прошел государственный визит Си Цзиньпина в РФ - первый зарубежный визит после переизбрания на высший государственный пост стал стратегическим выбором Пекина в пользу усиления взаимодействия с Москвой», - заявил Шойгу.

Как отметил Сергей Шойгу, Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров на мировой арене. Однако это не единственная встреча на полях саммита. Перед пленарным заседанием министр обороны России успел обменяться мнениями с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов