Шойгу заявил, что США развернули целую сеть лабораторий в ряде стран Азии

По словам главы Минобороны России, в рамках военно-биологической деятельности Вашингтона развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея.

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Набирает обороты военно-биологическая деятельность Соединенных Штатов, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея», - сказал он.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что подобные американские лаборатории функционировали на Украине при поддержке тех европейских стран, которые в настоящее время пытаются подключиться к механизмам «АСЕАН плюс». Кроме того, Шойгу обратил внимание на попытки США и их союзников использовать проблематику изменения климата и ЧС в качестве предлога «для так называемых гуманитарных интервенций».

«Ранее акцент таких усилий делался на вопросах защиты прав человека, якобы нарушение которых рассматривалось как формальное основание для задействования вооруженных сил в третьих странах», - заявил глава МО РФ.

На Сяншаньском форуме Сергей Шойгу также заявил о стремлении РФ к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского вопроса. Помимо этого, Москва готова обсуждать параметры дальнейшего сосуществования с Западом в целом, добавил глава Минобороны России.