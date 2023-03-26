В пику Штатам и их вассалам: как прошел визит Си Цзиньпина в Россию

В нынешнем глобальном столкновении ведущая экономика в лице Китая выступает на одной стороне с РФ.

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Главной новостью этой недели, безусловно, стал государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву. Стоит отметить, что это первая его заграничная поездка после переизбрания на пост главы КНР. Повышенно внимание к ней было приковано задолго до ее начала, как только стало известно о самой возможности подобного визита.

При это все прекрасно понимали, что даже, если не заключат ни одного контракта и соглашения, то сам факт такой публичной поддержки России на мировой арене дорого стоит. В нынешнем глобальном столкновении ведущая экономика в лице Китая выступает на одной стороне с РФ. Слова, прозвучавшие в самом конце визита, когда Владимир Путин вышел проводить Си Цзиньпина, именно про это:

«Сейчас идут перемены, которых не было сто лет, и мы двигаем их вместе» - сказал глава Китая.

Новая глобальная стратегическая реальность оформлена и обозначена. И хотя в ходе переговоров ни слова не сказали о создании какого-либо союза или блока, объем подписанных соглашений и достигнутых договоренностей говорит сам за себя. Это абсолютно новый уровень двусторонних отношений.

В подписанном совместном заявлении говорится, что дружба России и Китая «не имеет границ», а взгляды двух стран на широкий круг вопросов совпадают. Общая позиция у Москвы и Пекина по всем вопросам: о том каким должен быть новый миропорядок, по расследованию теракта на «Северных потоках», по созданию новых военных блоков в Азии, по военно-биологической деятельности США и невыполнении ими Конвенции по запрещению химического оружия.

Что касается экономического блока договоренностей, то, если все подписанное осуществится, РФ и КНР получат новые сильнейшие промышленные, экономические и инфраструктурные связи, которые так просто разорвать невозможно, и это экономическое сотрудничество определит политику двух стран на многие десятилетия вперед.

После многих лет нашей ориентации на Европу, география и вектор нашего стратегического развития окончательно разворачиваются. Теперь мощнейший импульс к развитию получат Дальний Восток и Сибирь.

Подробнее о том, как прошел визит китайского лидера, все важнейшие заявления и что осталось за кадром, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».