В Пекине стартовал Третий международный форум «Один пояс - один путь»

Международный форум «Один пояс - один путь» проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР Си Цзиньпином.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Пекине начал работу Третий международный форум «Один пояс - один путь». На торжественной церемонии открытия выступил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

На третий форум «Пояса и пути» в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций.

В форуме также примет участие президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл в китайскую столицу накануне утром. На мероприятии, которое проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР, должны состояться переговоры лидеров России и Китая.

Ранее корреспондент «Звезды» показал государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, в которой расположился глава Российского государства, и рассказал, как прошел первый день визита Владимира Путина в Китай. Президент России официально считается главным гостем форума.