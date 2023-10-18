В Пекине стартовал Третий международный форум «Один пояс - один путь»
В Пекине начал работу Третий международный форум «Один пояс - один путь». На торжественной церемонии открытия выступил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
На третий форум «Пояса и пути» в Пекине соберутся представители 130 стран и 30 международных организаций.
В форуме также примет участие президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл в китайскую столицу накануне утром. На мероприятии, которое проходит в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной председателем КНР, должны состояться переговоры лидеров России и Китая.
Ранее корреспондент «Звезды» показал государственную резиденцию «Дяоюйтай» в Пекине, в которой расположился глава Российского государства, и рассказал, как прошел первый день визита Владимира Путина в Китай. Президент России официально считается главным гостем форума.