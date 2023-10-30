В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу: модель отношений РФ и КНР все более привлекательна для других стран

05:13 30.10.2023
Круг друзей и единомышленников России и Китая неизменно ширится, отметил глава Минобороны России.
Шойгу: модель отношений РФ и КНР все более привлекательна для других стран
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на X Сяншаньском форуме безопасности. По его словам, эта модель все более привлекательна для других государств.

Круг друзей и единомышленников РФ и КНР, которые не желают быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится, сказал глава Минобороны России.

Шойгу отметил, что на форуме в Пекине в дружественной и конструктивной атмосфере обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, а также актуальные направления военного сотрудничества.

Министр обороны РФ прибыл с рабочим визитом в Китай в понедельник 30 октября. В программе его визита - выступление с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:43 В стране и мире
Палестинский Красный Полумесяц в Газе получил 24 грузовика с гумпомощью
03:27 В стране и мире
Видео
Израильский самолет нанес удар по военной инфраструктуре в Сирии
00:48 В стране и мире
CNN: экспедиционный отряд морпехов США на борту USS Bataan направлен к Израилю
00:45 В стране и мире
Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работы
03:06 В стране и мире
Видео
Су-25 нанесли авиаудары с кабрирования по позициям ВСУ на Донецком направлении
Популярное
Президент Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.