Шойгу: модель отношений РФ и КНР все более привлекательна для других стран

© Фото: ТРК «Звезда»

Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на X Сяншаньском форуме безопасности. По его словам, эта модель все более привлекательна для других государств.

Круг друзей и единомышленников РФ и КНР, которые не желают быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится, сказал глава Минобороны России.

Шойгу отметил, что на форуме в Пекине в дружественной и конструктивной атмосфере обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, а также актуальные направления военного сотрудничества.

Министр обороны РФ прибыл с рабочим визитом в Китай в понедельник 30 октября. В программе его визита - выступление с докладом на пленарном заседании по теме «Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.