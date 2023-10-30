Шойгу: потери ВСУ за время контрнаступления превысили 90 тыс. человек

Глава Минобороны отметил, что при этом Киев не достиг тактически значимых успехов на поле боя.

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Потери вооруженных сил Украины с начала так называемого контрнаступления 4 июня составили больше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на X Сяншаньском форуме по безопасности.

При этом Киев не достиг тактически значимых успехов на поле боя, подчеркнул глава Минобороны России. Шойгу отметил, что за время разрекламированного и оплаченного Западом украинского контрнаступления ВСУ лишились около 600 танков и почти 1,9 тысяч разных бронемашин.

Глава оборонного ведомства заверил, что российские военнослужащие продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал огромными потери ВСУ в ходе контрнаступления. Глава государства отметил, что результатов у украинской армии нет, а потери в соотношении - примерно один к восьми.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.