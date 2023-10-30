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Шойгу провел неформальные беседы с коллегами перед Сяншаньским форумом

08:16 30.10.2023
Министр обороны России пообщался с коллегами из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Нигерии, Таджикистана и других государств.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Перед пленарным заседанием X Пекинского Сяншаньского форума министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу активно общался с коллегами не только из стран Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества, но и других государств.

В частности, глава МО РФ обменялся мнениями с представителями делегаций Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Нигерии, Таджикистана и других стран.

В своем выступлении на Сяншаньском форуме по безопасности глава российского оборонного ведомства отметил, что Москва открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности при условии, если эти переговоры будут честными, равноправными и основаны на взаимном уважении договаривающихся сторон. Он добавил, что без пересмотра коллективным Западом своей деструктивной линии, которая направлена на нанесение РФ стратегического поражения, плодотворный диалог в данной сфере вряд ли возможен.

Глава Минобороны России также обратил внимание на наращивание НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам Шойгу, в рамках военно-биологической деятельности Вашингтона развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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