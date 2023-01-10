Увеличить боевые возможности: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании Минобороны

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Боевая экипировка и снаряжение российских военнослужащих должны быть доведены до самого высокого уровня. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. По его словам, все, что необходимо бойцу, должно быть современным, надежным и удобным.

Задачи, поставленные Верховным главнокомандующим на расширенном заседании коллегии Минобороны в конце декабря - ориентиры для работы ведомства в этом году.

По сути, речь не просто о перевооружении армии - об этом здесь говорили все это время, - а о тех вызовах, с которыми ей пришлось столкнуться в ходе специальной военной операции.

Ряд объективных факторов, и прежде всего поставки Украине современного вооружения стран НАТО и техники западного производства, а также предоставление ими разведданных, диктует необходимость постоянного усовершенствования. Но вначале министр обороны Сергей Шойгу обращается к тем, кто во время новогодних праздников был на передовой.

«Сегодня мы проводим первое в этом году тематическое селекторное совещание. Хочу еще раз поблагодарить всех военнослужащих - как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях», - сказал Шойгу.

Российские военнослужащие, отметил президент, стойко и последовательно выполняют все стоящие перед ними задачи. И все они будут выполнены, не сомневается Владимир Путин. В том числе и на территориях, которые в состав России вошли совсем недавно. Но для этого необходимо учесть опыт спецоперации на Украине как при разработке новейших систем вооружения, так и при подготовке кадров.

С учетом опыта специальной военной операции Верховный главнокомандующий поставил перед военным ведомством ряд первоочередных задач. Главная из них - принять исчерпывающие меры для качественного обновления Вооруженных сил и повышения их боевых возможностей.

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы», - подчеркнул Шойгу.

Сегодня учения по отражению воздушного нападения условного противника в Норвежском море завершил фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Российским морякам пришлось действовать в непростой погодной обстановке.

Порывы ветра до 20 метров в секунду и волнение в четыре балла не помешали им отработать выдачу и прием целеуказаний, а также условное применение оружия самообороны корабля. Но главная гарантия суверенитета - развитие сил ядерного сдерживания.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств», - сообщил Шойгу.

На поле боя не может быть мелочей, заявлял в конце прошлого года глава государства. И здесь у Министерства обороны и Генерального штаба нет никаких ограничений в финансировании. Президент поручил исходить из реальных потребностей бойцов и в случае необходимости менять устаревшие ведомственные нормативы.

«Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», - заметил Шойгу.

Президент поручил устранить ряд проблем, вскрывшихся в ходе частичной мобилизации. Необходима модернизация военкоматов, где данные в основном хранились на бумажных носителях и не всегда оперативно обновлялись. Кроме этого, речь зашла и о модернизации системы гражданской и территориальной обороны.

Также министр обороны высказался о необходимости улучшения механизмов реагирования на гражданские инициативы.

Дальнейшее совещание продолжилось уже в закрытом для прессы режиме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов