Армия Шойгу: важно быстро доработать снаряжение и экипировку, все должно быть удобным и надежным Также министр констатировал необходимость совершенствования системы управления и связи в ВС РФ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны. Также министр констатировал необходимость совершенствования системы управления и связи в ВС РФ. Ранее на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии президент РФ Владимир Путин призвал всегда учитывать мнение пользователей при создании экипировки для ВС РФ, а также непрерывно совершенствовать вооружение. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика