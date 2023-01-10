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Шойгу: важно быстро доработать снаряжение и экипировку, все должно быть удобным и надежным

12:54 10.01.2023
Также министр констатировал необходимость совершенствования системы управления и связи в ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Необходимо в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку российских военнослужащих до самого высокого уровня, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Не менее важная задача - в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», - сказал он на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Также министр констатировал необходимость совершенствования системы управления и связи в ВС РФ.

Ранее на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии президент РФ Владимир Путин призвал всегда учитывать мнение пользователей при создании экипировки для ВС РФ, а также непрерывно совершенствовать вооружение.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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