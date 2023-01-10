«Адмирал Горшков» отразил нападение условного противника с неба в Норвежском море

В период проведения учений волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала двадцати метров в секунду, однако это не повлияло на работу личного состава.

© Видео: Пресс-служба Северного флота © Фото: Пресс-служба Северного флота

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провел учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море в сложных гидрометеорологических условиях.

Учения по отражению «вражеских» средств воздушного нападения, авиации и противокорабельных ракет проводились при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением воздушных целей зенитно-огневыми средствами фрегата. Расчет командного пункта противовоздушной обороны успешно выполнил нормативы по маневрированию корабля.

Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и прием целеуказания, а также условное применение оружия самообороны корабля. В период проведения учений волнение в Норвежском море составило 3-4 балла, скорость ветра достигала двадцати метров в секунду, однако это не повлияло на работу личного состава, так как, по словам старшего помощника командира фрегата «Адмирал Горшков» Павла Конова, технические средства по своим ТТХ способны выполнять все поставленные задачи в подобных штормовых условиях.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту. Обнаружить, перехватить или сбить ракету «Циркон» невозможно, отмечает эксперт. Она практически неубиваемая. При этом «Циркон» поражает цели как на море, так и на земле, в том числе крупные. По словам Литовкина, он может потопить фрегат, эсминец или даже авианосец.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.