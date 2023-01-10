Армия Шойгу: ВС РФ повысят боевые возможности за счет совершенствования беспилотников Кроме этого, по словам Сергея Шойгу, боевые возможности ВКС России повысятся в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России повысят свои боевые возможности за счет совершенствования беспилотников. «Также будем повышать боевые возможности Воздушно-космических сил - и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО, и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания. Еще Сергей Шойгу подчеркнул, что необходимо обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также министр обороны добавил, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду - в наше время это основной гарант суверенитета страны. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика