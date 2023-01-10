Шойгу заявил, что ВС РФ в ближайшее время расширят арсенал современных ударных средств

Также министр указал на необходимость доработки снаряжения и экипировки военных до самого высокого уровня.

© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

Минобороны РФ планирует в ближайшее время расширить арсенал современных ударных средств российских войск, заявил на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств», - сказал министр обороны.

Также Шойгу указал на необходимость доработки снаряжения и экипировки военных до самого высокого уровня, сообщил, что систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, министр заявил, что работа военных комиссариатов должна быть модернизирована.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов