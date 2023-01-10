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Шойгу: программы обучения и планы поставок техники будут базироваться на опыте Украины и Сирии

12:50 10.01.2023
Министр подчеркнул, что практика, полученная войсками, должна стать базой для совершенствования программ боевой учебы российских военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что программы обучения военнослужащих и поставок военной техники будут базироваться на опыте конфликтов на Украине и в Сирии. 

«Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии, на его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники», - заметил Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Министр подчеркнул, что практика, полученная войсками, должна стать базой для совершенствования программ боевой учебы российских военнослужащих.

Кроме этого, Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжит развивать ядерную триаду, которая в наше время является главным гарантом суверенитета страны. 

Еще Шойгу добавил, что важно быстро доработать снаряжение и экипировку для бойцов, все должно быть удобным и надежным.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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