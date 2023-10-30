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Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей

Надежда Котормус
19:04 30.10.2023
Ситуацию с беспорядками в аэропорту Махачкалы президент Владимир Путин намерен обсудить в ходе экстренного совещания с министрами, силовиками и Совбезом.
Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей
© Фото: makhachkala_01, Telegram
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Ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей - пострадали заграждения, камеры и некоторое оборудование. Сейчас воздушная гавань возобновила свою работу. Часть рейсов пришлось перенести, часть отменили. Чтобы оценить ущерб, воздушную гавань проинспектировал лично глава Республики Дагестан.

«В терминале Б не пострадало оборудование, не пострадала аппаратура, в терминале внутренних авиалиний и в терминале А все сохранено для стабильной и надежной эксплуатации», - рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Но еще ночью все выглядело абсолютно иначе. Разъяренную толпу не останавливали ни железные двери, ни правоохранители. Прорвавшись на территорию, визитеры начали обыскивать все помещения, добрались и до взлетной полосы. На несколько часов люди оказались просто заперты в самолетах. Крики в поддержку Палестины быстро сменились антисемитскими лозунгами. Особенно рьяной проверке подверглись пассажиры рейса из Тель-Авива. Воинственно встретили и прибывших на место беспорядков силовиков.

В результате, 60 человек задержаны, удалось установить личности еще без малого сотни причастных. Уголовное дело на контроль взял лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Правоохранители на месте проводят допросы и обыски.

«Возбуждены уголовные дела по ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий. И все ответственные за созданную вчера ситуацию понесут залуженную ответственность. Прощения не будет никому. Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон проводится нашими врагами, противниками нашей страны. Сегодня абсолютно достоверная и открытая информация о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами. Теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет», - добавил Меликов.

Связь событий в аэропорту Махачкалы с внешней политикой подчеркнул и пресс-секретарь главы государства.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа - гибель людей, детей, стариков, медиков и других, конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей», - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Муфтий Северного Кавказа напомнил, что на территории Дагестана издревле жили горские евреи, методы протестующих он назвал ошибочными.

«Что касается сегодняшней акции: вы ошибаетесь. Таким путем этот вопрос не решается. Ваши возмущения мы понимаем и воспринимаем очень болезненно. Но полеты Израиля таким вариантом не прекратишь. Мы будем решать этот вопрос по-другому. Не митингами, а соответствующим образом», - пообещал Верховный муфтий Дагестана Шейх Ахмад Афанди.

Пятеро пострадавших в результате беспорядков остаются в больнице, двое - в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском Минздраве. Среди раненых, в основном, сотрудники полиции. Еще 18 человек после оказания амбулаторной помощи отправились домой.

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