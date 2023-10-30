Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ и Росгвардии

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, «хорошо известно и очевидно», что вчерашние события в аэропорту в Махачкале являются вмешательством извне.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин получает подробные отчеты от Федеральной службы безопасности, Росгвардии и главы Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова», - сказал он.

По словам представителя Кремля, «хорошо известно и очевидно», что события в международном аэропорту Уйташ в Махачкале, которые произошли в воскресенье, 29 октября, являются вмешательством извне, включая информационное воздействие.

Он также заявил, что на фоне телевизионных кадров из сектора Газа недоброжелателям «очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей».

Ранее председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что реакция правоохранительных органов на массовые беспорядки в Дагестане должна быть «предельно жесткой и оперативной». По его словам, организаторы и участники вчерашних событий в Махачкале должны быть привлечены к уголовной ответственности.

По данным ГУ МВД РФ по СКФО, сотрудники правоохранительных органов установили более 150 человек, которые стали участниками беспорядков на территории воздушной гавани в Махачкале, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что в результате массовых беспорядков пострадали девять правоохранителей, двое из них в настоящее время находятся в больнице.