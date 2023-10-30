Захарова заявила о причастности киевского режима к беспорядкам в Махачкале
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы являются следствием «спланированной и осуществленной извне» провокации при непосредственном участии киевского режима. Об этом сообщили в RT со ссылкой на слова официального представителя МИД РФ.
«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным министерства, инцидент в Дагестане объясняется заинтересованностью Киева в дестабилизации политической ситуации внутри России и дискредитации положения страны в международных отношениях. Беспорядки 29 октября были направлены на подрыв «гармоничного развития» и единства разных народов России.
Захарова также указала на оперативную реакцию властей России и четкие действия правоохранительных органов, что представляет собой ответ тем, кто стремится создать «смуту и раздор» в государстве.
В Совфеде РФ заявили, что реакция правоохранителей на эти события должна быть «предельно жесткой и оперативной», а все причастные понесут уголовное наказание.
По данным Минздрава Республики Дагестан, в настоящее время в больнице находятся пятеро пострадавших, еще 18 человек были отпущены домой после оказания им необходимой медицинской помощи амбулаторно.