В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших в ходе беспорядков в Махачкале

По данным Минздрава республики, двое из них находятся в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Пять человек, которые пострадали в результате массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, проходят лечение в медучреждениях Дагестана. Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

В пресс-службе ведомства отметили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм, подчеркнув, что большинство раненых из числа сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что 18 человек с легкими травмами получили помощь амбулаторно и были отпущены домой.

Ранее в Главном управлении МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что были установлены личности более 150 участников беспорядков на территории международного аэропорта в Махачкале, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства. В ведомстве отметили, что правоохранители проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к противоправным действиям.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Владимир Путин получает подробные доклады от ФСБ, Росгвардии и главы Дагестана Сергея Меликова о ситуации в республике. По словам Дмитрия Пескова, «хорошо известно и очевидно», что вчерашние события в аэропорту в Махачкале являются вмешательством извне.