Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Пассажирам рекомендовали уточнять актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее в аэропорту столицы Дагестана.

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Аэропорт Махачкалы Уйташ вернулся к полноценной работе, возобновив прием и отправку самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14.00 по московскому времени 30 октября (понедельник)», - говорится в Telegram-аккаунте ведомства.

Стоит добавить, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города.

В минувшее воскресенье местные жители прорвались на территорию аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщается, что инфраструктура аэропорта серьезно не пострадала. В республиканском МВД возбудили уголовное дело по факту беспорядков. Известно, что пострадали более 20 человек, среди которых силовики и гражданские лица, более 10 попали в больницы, в том числе в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин своевременно получает доклады от оперативных служб и ведомств о ситуации в республике. По словам пресс-секретаря главы государства, «хорошо известно и очевидно», что события в аэропорту Махачкалы являются вмешательством извне.