В Махачкале задержали 60 участников беспорядков в аэропорту

По данным ГУ МВД по СКФО, в результате массовых беспорядков пострадали девять правоохранителей, двое из них находятся в больнице.

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Сотрудники правоохранительных органов установили более 150 человек, которые стали участниками беспорядков на территории международного аэропорта в Махачкале, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.



В настоящее время воздушная гавань полностью находится под контролем стражей правопорядка, говорится в сообщении «МВД Медиа». Также отмечается, что в результате массовых беспорядков пострадали девять правоохранителей, двое из них были госпитализированы в медучреждение.

В ведомстве добавили, что полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к противоправным действиям.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов лично оценил ущерб, который был нанесен международному аэропорту Уйташ в Махачкале в результате массовых беспорядков. По его словам, воздушная гавань в столице республики будет восстановлена в течение двух-трех дней.

Также стало известно, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане. В ведомстве уточнили, что в социальных сетях с целью нарушения правопорядка были размещены призывы к жителям республики выйти на протестные акции в районе аэропорта Уйташ в Махачкале.