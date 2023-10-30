Меликов осмотрел аэропорт в Махачкале после массовых беспорядков

Глава Дагестана заявил, что воздушная гавань в столице республики будет восстановлена в течение двух-трех дней.

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осмотрел международный аэропорт Уйташ в Махачкале и оценил ущерб, который был нанесен воздушной гавани в результате массовых беспорядков.

«В терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы главы региона.

Меликов отметил, что аэропорт возобновит выполнение рейсов, в том числе международных, в течение двух-трех дней.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ о массовых беспорядках, приведших к сбою в работе махачкалинского аэропорта. В ведомстве отметили, что нарушителей правопорядка легко вычислят, так как воздушная гавань оснащена камерами видеонаблюдения. Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона. Он отметил, что участники беспорядков нападали на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.

По данным республиканского Минздрава, 10 человек были госпитализированы после ЧП в аэропорту Махачкалы. Отмечается, что пострадавшие есть и среди полицейских, и среди гражданских лиц, при этом два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.