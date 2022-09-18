В стране и мире Правила нового миропорядка: как саммит ШОС проложил путь к многополярному миру Алексей Курильченко Федор Шеин За переговорами и итогами этой встречи следили без преувеличения на всех континентах. И насколько они были успешны для РФ - настолько же в очередной раз показали Западу, что мы не просто не в изоляции - на стороне России полмира. И круг держав, которые заинтересованы в общении с Москвой только ширится. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Самарканд встретил лидеров стран ШОС по восточному тепло - 30-градусной жарой. Владимиру Путину, выходя из самолета, даже пришлось снять пиджак. Один из старейших городов мира был свидетелем падения империй и рождения новых. И вот теперь древний восточный город стал местом 27-ой встречи лидеров стран Шанхайской Организации Содружества. Председательство Узбекистана в ШОС выпало на начало новой эпохи. Эпохи многополярного мира. «ШОС на сегодня - крупнейшая в мире региональная организация. В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты (об этом уже говорили), создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», - заявил Путин. 5 июня 2001 года лидеры России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана в Шанхае объявили о создании содружества. С момента создания прошел 21 год. Число участников ШОС выросло до 26. И число их будет расти. Но в условиях глобальных кризисов и смены миропорядка очевидно - ни одна страна не может надеяться на то, что ей удастся избежать глобальных рисков и вызовов или справиться с ними в одиночку. «В мировой политике и экономике наметились фундаментальные трансформации, и они носят необратимый характер. Все более отчетливо проявляется возрастающая роль новых центров силы, взаимодействующих между собой не на основе неких навязываемых извне правил, которых никто на видел, а на общепризнанных принципах верховенства международного права и устава ООН, обеспечения равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга», - заявил Путин. ШОС никогда не планировалась как противопоставление уже существующим союзам. Но сейчас абсолютное большинство международных организаций и содружеств усилиями Коллективного Запада работают только в его интересах. Как отметил Владимир Путин, от такого эгоизма, по обыкновению страдают слабые. Яркий тому пример - санкции против российских удобрений. Евросоюз снял санкционные ограничения на их приобретение только для своих членов. Но что же делать действительно нуждающимся, бедным и развивающимся странам? «Пользуясь присутствием заместителя главы Генерального секретаря ООН госпожи Дикарло, хотел попросить секретариат ООН, а позавчера я говорил об этом и с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций господином Гутеррешем, повлиять на решение Еврокомиссии и не на словах, а на деле потребовать от них, от коллег в Еврокомиссии, чтобы они сняли эти очевидно дискриминационные ограничения в отношении развивающихся государств и обеспечили бы доступ российских удобрений и на эти рынки. Кроме того, позавчера также проинформировал господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», - заявил Путин. Россия готова. Но не Евросоюз. Усилиями Соединенных Штатов большая часть мира находится либо под санкциями, либо под страхом их введения. 15 сентября Иран стал полноправным членом содружества. Тегеран долгие годы был под жесточайшим санкционным давлением Запада. И эти санкции не привели ни к чему, кроме более тесного сотрудничества со странами, также неугодными Коллективному западу. «Американцы считают, что если ввести санкции против одного из государств, они смогут приостановить его развитие. Они годами вводят санкции против нас, но нам удалось предотвратить последствия этих санкций. Что касается санкций против России, мы никогда их не признаем и будем укреплять и развивать наши двусторонние отношения. Мы не выходили и не выходим из переговоров, но весь мир знает, что США недоговороспособны. И все убедились, что Евросоюз тоже в пассивной позиции, тоже не выполняют свои обещания», - заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Вслед за Ираном начат процесс вступления в ШОС и для Белоруссии. Александр Лукашенко в своей речи подчеркнул, что именно ШОС, которая сейчас является альтернативой старым и, зачастую, уже не работающим союзам, способна решить глобальные вызовы, стоящие сейчас перед многими, если не всеми. «Шанхайская организация сотрудничества превращается из региональной организации в глобальную. И самое главное сейчас не упустить этот момент. Нужно дать шанс тем государствам (а вы говорили об этом, и правильно - их немало) для того, чтобы они могли найти альтернативу существующим реалиям. Наша организация может стать глобальной. Объективно стать. И решать глобальные проблемы мироустройства в современных условиях. Нужно не опоздать, уловить этот момент и адекватно на это ответить», - заявил Лукашенко. На полях саммита были проведены двусторонние встречи, в ходе которых были достигнуты договоренности по решению проблем и преодолению глобальных кризисов. Одна из таких - встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом. Сегодня Турция занимает ключевую роль в разрешении созданного западными санкциями продовольственного кризиса. А также является важным торговым партнером. И результаты переговоров превзошли все ожидания. Были достигнуты договоренности о том, что Россия увеличит поставки газа, а минимум 25% оплаты за них будут проходить в рублях. Также Турция выразила желание стать полноправным членом ШОС. «Вместо того, чтобы быть вместе в такое время, к сожалению, некоторые страны решили попытаться возвести стены и спрятаться внутри них. Нарастает напряженность, вокруг стен образуется пустыня, мы не слышим голоса тех, кто страдает. Мы все знаем, что глобальная система нуждается в реформах, нам необходим более справедливый миропорядок, более представительный, инклюзивный, продуктивный, и именно над этим мы работаем сообща», - заявил Эрдоган. В следующем году председательство в ШОС переходит Индии. Она является полноправным членом Содружества с 2017 года. И именно ее Запад считает самой крупной и передовой демократией в регионе, через которую, якобы, можно расширять свое влияние. Но заявление премьер-министра Моди в рамках двусторонней встречи не оставило сомнений в том, что Индия сделала свой выбор. «Отношения между Россией и Индией значительно улучшились. Мы считаем, что эти отношения крайне важны. Мы являемся друзьями, и на протяжении десятилетий мы всегда стояли плечом к плечу. Всему миру известно о характере российско-индийских отношений, и миру известно также о той глубокой дружбе, в частности о личных дружеских узах, которые нас связывают», - заявил Моди. Вне всяких сомнений Китай сейчас является мощнейшим экономическим и промышленным локомотивом в мировом сообществе. Как отметил председатель Си Цзиньпин, Шанхайская организация сотрудничества должна стать конструктивной силой в региональных и международных делах. Сегодня ШОС сталкивается с новыми вызовами, а члены организации вынуждены искать ответы на угрозы их безопасности и стабильности. «Мы должны поддерживать друг друга для обеспечения безопасности и развития, не допускать подстрекательства внешних сил к "цветным революциям" и совместно противостоять вмешательству во внутренние дела других стран под любым предлогом Мы должны будем расправиться с "тремя силами зла" : терроризм, экстремизм, сепаратизм. Китайская сторона готова подготовить две тысячи сотрудников правоохранительных органов для государств-членов ШОС в течение следующих пяти лет и создать учебную базу Китайско-Шанхайской организации сотрудничества для профессионального противодействия этим угрозам», - заявил председатель КНР. На западе ко встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина было приковано все внимание. Фотография их встречи моментально вытеснила все другое с передовиц изданий. А Вашингтон, прогнозируемо разразился суровым предостережением в адрес Китая. «Наше послание Китаю, как я думаю, было довольно последовательным: сейчас не время для ведения любых дел с господином Владимиром Путиным, как будто ничего не происходит. Сейчас не время для того, чтобы Китай мог оказаться в изоляции от всего международного сообщества», - заявил официальный представитель Пентагона Джон Керби. Но пока что такая политика привела Коллективный запад к проблемам и кризисам, которые он вряд ли сможет сам решить. А якобы изолированная им Россия и находящийся под угрозой Китай проводят саммит государств, народы которых составляет половину всего населения Земли. Половина человечества стоит на стороне Москвы, а "изолированный" Западом Путин встречается с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. К примеру, Москва и Пекин все теснее сотрудничают в сложившихся обстоятельствах. Крупными партнерами РФ являются Иран и Турция, продолжающие закупать энергоносители и другую продукцию. Ни о какой изоляции России речи быть не может, поскольку мировые лидеры поддерживают с ней контакты с явной обоюдной выгодой. На саммите лидеры стран - участниц высадили памятную рощу. У Южного входа Конгресс-центра Самарканда 26 пока еще молодых, дубов отныне являются символом укоренения многополярного мира, который будет крепнуть из года в год вместе с ними. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика