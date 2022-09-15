Кремль: никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военным организациям Запада

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не ставит задачей сделать Шанхайскую организацию сотрудничества альтернативой военным организациям Запада.

«Никто не ставит такие задачи. Все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга и взаимной выгоды», - сказал Песков журналистам в Самарканде.

Он подчеркнул, что ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то.

Кроме этого, Дмитрий Песков выразил надежду, что группа ОДКБ во главе с генсеком организации прибудет на армяно-азербайджанскую границу на этой неделе.