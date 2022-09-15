Глава КНР заявил о готовности вместе с РФ выводить мир на путь развития

Си Цзиньпин выразил готовность обмениваться с Путиным мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по международной повестке.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что страна готова вместе с Россией выводить мир на траекторию развития. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

«Мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», - заявил председатель.

Также Си Цзиньпин выразил готовность обмениваться с Путиным мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по международной повестке.

В ходе переговоров Путин заявил, что попытки Запада создать однополярный мир в последнее время стали приобретать уродливые очертания.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.