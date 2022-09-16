Путин и Эрдоган начали переговоры на саммите ШОС

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Президент России Владимир Путин начал переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС в Самарканде. В ходе беседы будут обсуждаться проблемы, возникшие в ходе выполнения договоренностей по вывозу украинского зерна и поставкам российских удобрений.

Также президенты обсудят двусторонние экономические вопросы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первая тема, которую нужно обсуждать, - это то, что реализация стамбульской сделки по зерну не приносит блага нуждающимся странам. Только два судна с продовольствием прибыли в бедные страны, отметил он.