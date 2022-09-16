Путин поблагодарил Эрдогана за вклад в договоренности по вывозу зерна

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Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану благодарность за помощь в выполнении договоренностей по вывозу украинского зерна и поставкам российских удобрений. Президент РФ в ходе переговоров на поля саммита ШОС в Самарканде отметил, что зерно должно пойти на нужды беднейших стран.

«Прежде всего хотел бы еще раз вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите и внесли в реализацию продовольственной программы... имею в виду вывоз украинского зерна. И будем надеяться, действительно, что значительная часть его - пока не удается этого достичь - пойдет по продовольственной программе ООН для беднейших стран», - заявил Путин.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, первая тема, которую нужно обсуждать Путину и Эрдогану, - это то, что реализация стамбульской сделки по зерну не приносит блага нуждающимся странам. Только два судна с продовольствием прибыли в бедные страны, отметил он.