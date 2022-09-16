Си Цзиньпин призвал не допустить попыток внешних сил организовать «цветные революции»

Глава КНР также заявил, что страны ШОС должны поддерживать друг друга для безопасности и развития.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал не допустить того, чтобы внешние силы организовывали в стране «цветные революции». Об этом глава Китая заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

«Следует поддерживать усилия друг друга по защите безопасности и интересов развития. Важно не допустить попыток внешних сил провоцировать цветную революцию, совместно противодействовать вмешательству в дела других стран под каким бы то ни было предлогом», - заявил председатель.

Ранее Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином заявил, что внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. По его словам, Россия и Китай выступают за формирование миропорядка, базирующегося на международном праве, а не на придуманных правилах.